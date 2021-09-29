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’Torbacı’ karı-koca tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde, İstanbul’dan uyuşturucu getirip satan ’torbacı’ tabir edilen karı-koca sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

SAMSUN 29.09.2021, 18:24
’Torbacı’ karı-koca tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde, İstanbul’dan uyuşturucu getirip satan ’torbacı’ tabir edilen karı-koca sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Grup Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, bir çiftin İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu sattıklarını belirledi. Narkotik polisi dün gece Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde O.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 17,68 gram metamfetamin, 4 adet cam pipe aparat, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 310 lira ve 35 gram altın ele geçirildi. O.D.’nin eşi Y.D.’nin üzerinde de 453 gram bonzai maddesi bulundu. Olayla ilgili O.D. ve eşi Y.D. gözaltına alındı.

Düzenlenen baskın öncesi evden çıkan M.C.K, A.H., O.D., R.Y. ve M.Y. isimli şahıslara da ‘uyuşturucu kullanmak’tan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan karı- koca sevk edildikleri Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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