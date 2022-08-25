Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nden el sanatları sergisi

Samsun Bafra Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı danışmanları ile birlikte yapılan resim ve el işleri, “30 Ağustos Zafer Bayramı" temalı sergi ile görücüye çıktı.

Poliklinikler girişinde açılan sergiyi gezen Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Emre Kıraç, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Avcı, Müdür Yardımcısı Özcan Şenyurt ve hasta yakınları yapılan resim ve el işlerini incelediler.

Başhekim Domaç, ”Bafra Devlet Hastanemizin Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için yapmış olduğu sergideyiz. Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz 2013 yılında açılmış, 2014 yılında bakanlık onayıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Bugüne kadar 887 hastamızı topluma kazandırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Buradaki hastalarımız ağır psikolojik sorunları olan hastalar. Bunların hastane sürecindeki tedavileri tamamlanmış ancak sağlıklı bir birey olma yolunda topluma kazandırmak için yaptığımı çalışmalar var. Resim çalışmaları, müzik çalışmaları, başka etkinlikler. Biz bu arkadaşlarımızın yaptığı etkinlikleri haftada 3 gün direk bu arkadaşlarımızın yaptıkları etkinlikleri burada paylaşıyoruz. Diğer günlerde de tedavileriyle ilgili, gerekse diğer etkinlikleriyle ilgili planlamalarımızda devam ediyor. Psikiyatri uzman hekimimiz, psikoloğumuz, sosyal çalışmacımız, hemşirelerimiz ve diğer destek elamanlarımızla beraber bu hastalarımızı topluma kazandırmak için sürekli bir gayret içerisindeyiz. Amacımız onların da topluma faydalı birey olarak yaşamlarına devam etmeleri. Aynı zamanda önemli bir gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın arifesinde böyle bir olayı yapmak da bizim için gurur verici bir durum. Biz buradan da tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz" dedi.