Topaloğlu: “Amacımız, insana saygılı, trafik bilinci gelişmiş nesil yetiştirmek”

19 Mayıs Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Trafik Eğitim Pisti Projesi’nde yüklenici firma tarafından çalışmalar devam ediyor.

Çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla hazırlanan projeye önem verdiğini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Yaklaşık 7 bin metre kare alan içerisinde çocuklarımızın derslerinde gördükleri teorik bilgileri uygulamalı olarak öğrenebileceği, hayatın her anı karşı karşıya kalınan trafik ortamını, trafik işaret ve işaretçilerini öğrenebilecekleri bir alan oluşturuyoruz. En güzel trafik eğitiminin minik yavrularımıza verilen bu eğitimlerin olduğunu biliyoruz. Amacımız, insana saygılı, trafik bilinci gelişmiş nesil yetiştirmek” dedi.

Trafik kurallarının teorik ve uygulamalı olarak öğretileceği pist, aynı zamanda çocukların keyifli zaman geçirmelerini de sağlayacak. Çocuk trafik eğitim pistinde çocuklar trafik eğitimini akülü araçlarla alacak.