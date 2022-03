Topaloğlu: “1 gün değil her gün kadınların mutlu olmasını istiyoruz”

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sadece 1 gün değil yılın her günü kadınların mutlu olmasını istediklerini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, belediyede çalışan kadın personeline öğle yemeği programı düzenledi. Yemeğe 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, eşi Banu Topaloğlu, belediyede çalışan kadınlar katıldı.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Sadece bir gün değil yılın her günü kadınların mutlu ve hak ettiği bir şekilde yaşamalarını istiyoruz. Kadınlarımız bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdır. Toplumsal yaşamın her kademesinde, her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakârlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır. Özellikle son yıllarda kadına yönelik şiddetteki dikkat çeken artış toplumun her kesimini rahatsız etmektedir. Bizleri büyüten, bizleri yetiştiren kadınlara yönelik bu tutumun son bulmasını diliyorum. Bu duygu ve düşünceler ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum” dedi.

Yemeğin ardından 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret ederek çalışan kadınların, Kadınlar Günü’nü kutladı ve çiçek hediye etti.