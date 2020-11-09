Tolunay Kafkas: “Bu forma benim için özel"
ANTRENMANLARINI YAPIMI DEVAM EDEN FUTBOL AKADEMİ TESİSLERİNDE YAPAN ÜMİT MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ TOLUNAY KAFKAS’I SAMSUNSPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERKANAT, YÖNETİM KURULU ÜYESİ VEYSEL BİLEN, GENEL MENAJERİMİZ MUSTAFA AZTOPAL, GENEL MÜDÜRÜMÜZ SONER SOYKAN, FUTBOL AKADEMİ DİREKTÖRÜMÜZ YÜCEL UYAR VE FUTBOL AKADEMİ KOORDİNATÖRÜ SAVAŞ SERDAR ZİYARET ETTİ.
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Atatürklü Samsunspor formasının çok anlamlı olduğunu belirterek, “Bu forma benim için özel” dedi.
Antrenmanlarını yapımı devam eden Futbol Akademi Tesisleri’nde yapan Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas’ı Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal, Genel Müdürümüz Soner Soykan, Futbol Akademi Direktörümüz Yücel Uyar ve Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar ziyaret etti.
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas’a Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat ve Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.
Atatürklü formanın çok anlamlı bir forma olduğunu belirten Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Bu forma benim için özel bir forma ve Samsunspor’a ligde başarılar diliyorum” diye konuştu.