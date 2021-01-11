TOBB ve Samsun TSO’dan eğitime tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından temin edilen 120 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya teslim edildi.

Online ortamda uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’ndan tablet desteği. 120 adet tablet, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören tarafından Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl geleneksel olarak eğitime önemli destekler sağlıyor. Bu yıl eğitim yardımının, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlamak amacıyla tablet bilgisayar yapılması yönünde bir karar alındı. Tabletler 81 ilde Oda ve Borsalara dağıtılmaya başlandı. Kampanya kapsamında TOBB’dan 55 adet tablet geldi. Biz de Odamız imkanları doğrultusunda 65 adet tablet sağladık. TOBB camiası olarak geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz öğrencilerimizin eğitimini çok önemsiyoruz. Kovid-19 virüsü eğitim ve öğretimi hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Yüz yüze gerçekleştirilemeyen eğitimler, uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleşiyor. Bu süreçte ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimlerinin de aksatmadan devam edebilmelerini umut ediyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte atarak yarınlara daha umutla bakacağız” dedi.

TOBB’a ve kampanyaya destek veren tüm Oda ve Borsalara, iş insanlarına teşekkür eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, tabletlerin Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kriterler doğrultusunda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını belirtti.