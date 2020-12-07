Tiroid kanserinde erken tanı başarıyı arttırıyor

SAMSUN (İHA) –Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Kesin nedeni bilinmese de bazı alt türlerde genetik mutasyonlar, beslenmede yetersiz iyot alımı ve özellikle baş boyun bölgesine radyasyon maruziyeti tiroid kanserini tetikleyebilmektedir” dedi.

Medicana İnternational Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, tiroid kanserleri hakkında bilgi verdi.

Tiroid kanserinin belirtilerini anlatan Feyzi Gökosmanoğlu, “Tiroid kanserleri endokrinolojik kanserler arasında en sık görülmekte olup, özellikle kadınlarda son yıllarda artış göstermektedir. Tiroid kanseri, doğru tanı ve tedavi uygulandığında, tedavi başarısı yüksek bir hastalıktır. Tiroid bezindeki hücrelerin kansere dönüşmesiyle oluşan bir kanser türüdür. Tiroid kanserinin başlıca belirtilerini arasında ön boyunda şişkinlik, ses kısıklığı gibi ses değişiklikleri ve yutma problemleri olabilir, çok nadir olarak solunum zorluğu ve öksürük de görülebilir” diye konuştu.

Soğuk nodüllere dikkat edilmesi uyarısı yapan Gökosmanoğlu, “Tiroid kanserleri tiroid nodüllerinden gelişebilir ya da nodül olarak bulgu vermektedir. Bu nodüllerden ciddiye alınması gereken tipi, sıcak değil soğuk olanıdır. Çünkü bunlarda yaklaşık yüzde 15 kanserleşme ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden özellikle soğuk nodülü olanların vakit kaybetmeden iğneyle tiroid biyopsisi olması gerekir. Biyopsi yapılmasının nedeni ise nodülde kanser olup olmadığının saptanabilmesidir” şeklinde konuştu.

İnce iğne biyopsisinin ağrısız bir şekilde yapıldığını ifade eden Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Tiroid nodüllerinin teşhisinde kullanılan ‘ince iğne biyopsisi’ sonucunda şüpheli veya kanser tanısı konulan hastalar ameliyat edilir, genelde tedavi edilebilir ve hastalar uzun süre yaşayabilir ancak bu kanserin tekrarlanma ihtimali yüksektir. Bu nedenle tiroid kanserini atlatanlar ömür boyu doktor takibinde olmalıdır. Salgın nedeniyle hastaneye gelemeyen hastaların şikayetlerinin olması durumunda doktorları ile bağlantıda kalmalılar. Bu süreçte ilaçlarında doz değişikliğini kontrol olmadan yapılmaması gerekiyor.