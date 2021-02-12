Tır dehşeti: 4 yaralı

Samsun’da yoldan çıkarak karşı şeride geçen tırın iki otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen İ.V. yönetimindeki 42 ADY 078 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan tır, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, karşı yönden gelmekte olan B.Ç. idaresindeki 55 ABG 055 plakalı otomobile ve daha sonra da İ.K yönetimindeki 55 AEB 701 plakalı otomobile çarptı. İki araca çarpan tır, yol kenarında boş arazide durabildi. Kaza sonucu, tır ve otomobil sürücüleri yaralanırken, 55 ABG 055 plakalı otomobil içerisinde bulunan B.P. de yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.