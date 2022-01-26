Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden TÜBİTAK başarıları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin iki farklı alandaki bilimsel çalışmalarıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 1002 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bu çalışmalardan birincisi Doç. Dr. Şengül Tural danışmanlığında, Doç. Dr. Özlem Eşki Yücel’in araştırmacı olarak yer aldığı ve yürütücülüğünü doktora öğrencisi Tuğba Keskin’in yaptığı “İnsan Retinal Pigment Epitelyal Hücre Hattında Resveratrol ve Nikotinamid’in Hücre Çoğalması ve Apoptozise Etkilerinin Araştırılması” adlı proje oldu.

Araştırma Görevlisi Dr. Gülgez Neslihan Hekim yürütücülüğünde, Prof. Dr. Sezgin Güneş, Prof. Dr. Ramazan Aşçı ve Doç. Dr. Sercan Ergün’ün araştırmacı olarak yer aldığı “Spermatozoal Hsa-Mir-145-5p’Nin Varikoselli Infertil Erkeklerde Oksidatif Stres ve DNA Hasarı ile İlişkisinin Araştırılması” başlıklı çalışma da TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.