Ticari araçlarda ‘maske’ denetimi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerince ticari araçlara yönelik maske ve dezenfektan denetimleri gerçekleştirildi.

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçe genelindeki toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve dezenfektan kullanımı denetimleri yapıldı. Şehir trafiğinin yoğunlukta olduğu noktalarda yapılan denetimlerde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri sürücü ve yolculara maske kullanımı ve dezenfektan kullanımının önemi noktasında önemli uyarılarda bulundular.

Yapılan denetimler gün boyunca devam etti.