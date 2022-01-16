TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 - Şile Yıldızspor : 1

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, ligin ikinci devresinin ilk maçında sahasında Şile Yıldızspor’u konuk etti. 2 penaltı golünün olduğu müsabakada 1-1 sona erdi.

Stat: Çarşamba Şehir

Hakemler : Önder Turgay Demirdak x, Fatih Deveci x, Eren Öksüzler x

Çarşambaspor: Kadir xx, Burçak xx, Metin xx, Fırat xx (Ahmet Hasan dk. 76 x), Muhammed xxx (Aykut dk. 80 ?), Doğancan xx (Ozan dk. 76 x), Mert Yıldırım x, Enver xx, Kemal Sabri x (Mustafa dk. 61 x), Emre Fırtına xx, Abdulsamet xx

Şile Yıldızspor: Süleyman Enes xx, Erhan xxx, Emre Karadağ xx, Ahmet xx, Şevket xx, Mert Sarı xx, Taner x (Onur dk. 46 x), Raşit x (Oğuz dk. 66 x), Hazarhan xx (Arda dk. 82 ?), Emre Adiloğlu x (Murat dk. 46 xx) , Berat xx (Gökhan dk. 66 xx).

Goller: Muhammet (dk. 33 pen.) (Çarşambaspor), Gökhan (dk. 90+2 pen.) (Şile Yıldızspor)

Kırmızı kart: Burçak (Çarşambaspor)

Sarı kartlar: Hazarhan, Ahmet, Murat, Oğuz, Mert Sarı (Şile Yıldızspor), Metin, Burçak, Emre Fırtına (Çarşambaspor)