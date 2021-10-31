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TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 - Iğdır FK: 2
TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Iğdır FK’ya 2-1 yenildi.
SAMSUN 31.10.2021, 18:18
TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Iğdır FK’ya 2-1 yenildi.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Hasan Avcı xxx, Fatih Söyleri xxx , Harun Öztekin xxx
Çarşambaspor: Kadir xx, Metin xx (Fırat dk. 46 xx), Oğuzhan xx, Mete Han xx, Mustafa xx (Hasan dk. 86 ?) , Safa xx, Enver xx, Emre xx (Cihat dk. 86 ?) , Aykut xx, Muhammet Mustafa xx (Ozan dk.46 xx) , Ahmet Hasan xx (Muhammet Ensar dk. 81 ?)
Iğdır FK: Alişan xxx, Soner xxx, Suat xxx, Berkay xxx, İlker xxx (Muhammet İldiz dk. 89 ?), Muhammet Reis xxx, Mahsun xxx (Enes dk. 90+4 ?), Savaş xxx (Muhammet dk. 71 x), Mesut xxx, Abdullah xxx, Adem xxx
Goller: Suat (dk. 10), Mahsun (dk. 45) (Iğdır FK), Fırat (dk. 52) (Çarşambaspor)
Sarı kartlar: Enver, Fırat (Çarşambaspor)