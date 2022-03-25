Terme’ye 3 yeni anaokulu müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in dün açıkladığı eğitim yatırımları için teşekkür eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye yeni yapılacak 3 yeni anaokulunun 2’si için arsa teminini belediyenin gerçekleştireceğini söyledi.

Başkan Kılıç, "Dün ilimize gelerek eğitim yatırımları bütçesini 200 milyon liradan 1 milyar 324 milyon liraya çıkaran Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlimize kazandırılacak 6’sı özel eğitim olmak üzere 36 yeni anaokulunun 3’ü ilçemizde yapılacak. İlçemize yapılacak 1’i özel eğitim olmak üzere 3 yeni anaokulundan 2’si için yer teminini Terme Belediyesi olarak bizim sağlayacağımızı müjdelemek istiyorum. Geleceğe daha güzel bir dünya bırakmak için eğitim bizim en önemli önceliğimiz. Bunu sağlamak için Kaymakamımız Metin Maytalman ve Milli Eğitim Müdürümüz Özer Ersoy’la iyi bir uyum içinde çalışıyoruz" dedi.