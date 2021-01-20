Termeli şehide vefa

Samsun Terme’de Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ali Genç adına Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan kütüphanede son aşamaya gelindi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Termeli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ali Genç’in mezun olduğu okulda kendi adına yapılan kütüphanede sona yaklaşıldı. Kütüphanenin kuruluşundaki çalışmalara ön ayak olan, şehidin kız kardeşi Tuğba Genç, kendilerine destek veren tüm yetkililere teşekkür ederek, "Biz kardeşimiz adına bir kütüphane kurmak istediğimizde herkes bunu çok memnuniyetle karşıladı. Amacımız şehidimizin adını yaşatmak ve ona olan vefa borcumuzu bir nebze de olsun yerine getirmekti. Okuduğu okulda, oturduğu sıralarda adının yaşatılması bizim için çok önemli. Bu konuda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

“Bizi gururlandırdı”

Şehit Ali Genç’in adını yaşatmaktan gurur duyduklarını dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, “Termeli şehidimizin okuduğu lise olan Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde şehit adına kütüphane kurma çalışmalarında son düzenlemeler yapılıyor. Türkiye genelinde çok sayıda yayınevi ve kitapseverin kitap desteğinde bulunduğu kütüphanenin iç mekân düzenlemesi tamamlanarak, kitaplar türlerine göre sınıflandırıldı. Bir okulumuzda şehidimizin adının yaşatılması ona olan vefamız ve minnettarlığımızın bir eseridir” diye konuştu.

Tüm öğrenciler faydalanacak

Okullarında bir Şehit adına kütüphane kurulmasının kendilerini hem duygulandırdığını, hem de gururlandırdığını ifade eden Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Baş ise, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle okul İdaresi ve öğretmenlerimizle kütüphanenin bir an önce açılması için yoğun bir çalışma içine girdik. En zengin, en modern, en kullanılabilir kütüphaneyi kurmak istiyoruz. Öğrencilerimizin derslerine göre ilgilerine göre en güncel kitapları seçtik. Şimdilik 3000 civarında kitap var. Bu kütüphaneden Sadece okulumuzun öğrencileri değil Terme’deki bütün öğrencilerimiz faydalanabilecektir. Bu itibarla şehidimize tekrar rahmet diliyor bu kütüphanenin kuruluşunda emek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çalışmalarında son aşamaya gelinen kütüphanenin kısa sürede tamamlanarak, tüm öğrencilerin istifadesine açılması bekleniyor.