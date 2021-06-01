Terme’de okullar yüz yüze eğitime hazır

Terme Belediyesi kademeli normalleşme kapsamında ilçe genelindeki açılan eğitim kurumlarında hijyen ve dezenfekte çalışması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın ardından kademeli normalleşme kapsamında Terme’de tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitim başladı. Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri ilçe genelinde yüz yüze eğitime başlayan okullarda dezenfekte çalışması yaptı.

Hedefimiz öğrenciler ve öğretmenler için sağlıklı ortam

Eğitim kurumlarında sağlıklı bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Belediye olarak her konuda eğitime destek olma gayreti içerisindeyiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte içinde daha sağlıklı bir nesil yetişmesi için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Bu manada kurduğumuz ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi’ tarafından öğretmen ve öğrencilerimizin daha temiz bir ortamda eğitim faaliyetlerini yürütebilmeleri için okullarda, fiziki temizliğin yanında mekanların hijyenik temizliğini de yaptırarak dezenfekte ediyoruz. Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibimiz rutin olarak belirli aralıklarla çalışmalarına devam edecek" dedi.