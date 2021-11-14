Terme’de ’akıllı şehircilik’ başlıyor

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri projesi için ilk adımı attı. İmar Müdürlüğü’nün başlattığı çalışma ile Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) hizmete giriyor.

Başkan Ali Kılıç, vatandaşların belediye ile olan çalışmalarını en hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak için Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri projesini hayata geçiriyor. Terme Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi ile birlikte Yerel yönetimlerin dijital dönüşümüne, afet ve acil durumlara hızlı ve etkin müdahaleye, güvenlik birimlerinin suç ve suçluyla mücadelesine, ulaşım, sağlık, eğitim gibi birçok alanda mekânsal ve demografik analizlere, akıllı kent uygulamaları ve kentleşme politikalarına, mekânsal ve kişisel veriye dayalı daha gerçekçi politikalara ulaşmaya imkan sağlanacak. Proje ile ilçedeki her adrese tek bir tuşla ulaşılabilecek ve barkod sistemi sayesinde belediyemiz internet sayfasına anlık olarak ulaşım sağlanabilecek.

“80 bin adrese uygulanacak”

Proje hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Adres tespiti ile ilgili vatandaşlardan ve kurumlardan gelen şikayetleri dikkate alarak bu projeye öncelik verdik. Terme Belediyesi olarak geçtiğimiz Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi her adrese tek bir tuşla ulaşılabilecek ve barkod sistemi sayesinde belediyemiz internet sayfasına anlık olarak ulaşım sağlanabilecekler. En temel tarifiyle, elimizde kişilere bağlı veri olarak bulunan adres bilgilerinin, coğrafi bilgi sistemleri ile mekanlara giydirilmesi, koordinatlarla tanımlanmış yapılara ait farklı veri setleri oluşturulması ve bu bilgilerin analiz yapmak üzere işlenebilmesi, ilgili kurumlarla paylaşılabilir hale getirilmesi sağlanacak. 2019 tarihinde kullanıma geçtiğimiz bu projenin zamanında tamamlanması doğru mekânsal adres verisinin üretilmesi için adres güncelleme ve levhalama işlemlerine başlandı. İlk etapta 26 bin adreste akıllı levha sistemini çakıyoruz. Proje tamamlandığında 3 etapta toplam yaklaşık 80 bin adres akıllı levha adreslere çakılmış olacak” dedi.

Akıllı şehircilik için MAKS siteminin ilk adım olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, şunları söyledi:

“Teknolojinin tüm kazanımlarını kullanarak Terme’yi en iyi ve en kaliteli hizmetle buluşturmaya kararlıyız. Bundan sonraki adımda taşınmazlarının imar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar artık belediyeye gelmek zorunda kalmadan internet üzerinden istedikleri bilgiye ulaşabilecek inşallah. MAKS projesi hayata geçirerek Samsun’a da örnek oluyoruz. Projeyi uygulamaya başladığımızı öğrenen birkaç belediye bizden proje hakkında bilgi istedi. Akılı şehircilik için ilk adımı attık. Bundan sonra devamı da gelecek.”