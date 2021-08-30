Terme’de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü dolayısıyla Terme Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda tören düzenlendi. Saat 09.30’da Kaymakamlık makamında başlayan program, Kaymakam Kübra Baka ve Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Per. Atğm. Ayhan Öner günün anlam ve önemini belirten konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün tarih sahnesinde var olduğundan beri bağımsızlığıyla tüm dünyaya örnek olmuş, mazisi kahramanlıklarla dolu, yüce Türk ulusunun ve onun başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde el ele, omuz omuza vererek kazandığı destansı bir zaferin 99. yıldönümünü kutluyoruz. Ulu önder Atatürk, muzaffer Türk ulusunu onurlu bir şekilde dünya milletleri arasında yaşamasını sağlayan modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasını sağlayacak olan aydınlık yolu açmıştır. Canları pahasına bizlere bu cennet vatanı hediye eden başta ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum. 30 Ağustos bütün ulusumuza kutlu olsun.”

Törene, Terme Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, Askerlik Şubesi Başkanı Per. Atğm. Ayhan Öner ve diğer protokol üyeleri katıldı.