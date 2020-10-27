Terme ’Sıfır Atık’ta örnek oluyor

Terme Belediyesi ‘Sıfır Atık’ hedefine ulaşabilme adına başlattığı çalışmalara ve yeni projeler üretmeye devam ediyor.

Sıfır Atık Projesi çalışmaları Terme’de her geçen gün yaygınlaşıyor. Bu kapsamda Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ‘Sıfır Atık’ hedefine ulaşabilme adına başlattığı çalışmalara pandemiye rağmen aksatmadan ve hız kesmeden devam ediyor.

Sıfır Atık hedefine ulaşılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan ‘Geri Dönüşüm Seferberliği’ kapsamında ilçe genelinde 50 yeni atık pil kutusu yerleştiren Terme Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ hedefine ulaşabilme adına başlattığı çalışmalara ve yeni projeler üretmeye devam ediyor.

Terme Belediyesi, ambalaj atığı konteyneri, atık yağ bidonu, atık pil kutusu, tekstil kumbarası gibi geri dönüşüm ekipmanlarının ilçe genelinde sayısını artırıyor.

"Projeye destek artarak sürecek"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Terme Belediyesi olarak, geri dönüşüm alanında örnek belediye olmayı hedefliyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bu projeye büyük önem veriyoruz. İlk olarak 50 adet yerleştirilen atık pil geri dönüşüm kutularının sayısının önümüzdeki dönemde daha da arttırılarak projenin tüm ilçede hayata geçireceğiz" dedi.