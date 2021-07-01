“Terme ile Kitap Oku Türkiyem” projesinde 10 bin kitap dağıtıldı

“Terme ile Kitap Oku Türkiyem” kampanyasının 6. ve 7. etabında dereceye giren öğrencilere tablet ve kitap hediye edildi.

“Terme ile Kitap Oku Türkiyem" projesi kapsamında Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Terme Belediyesi arasında Türkiye geneli kitap okuma ve okuryazar buluşmaları organizasyonları düzenlenmesi adına imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 il ve 973 ilçedeki lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırıldı. Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kampanyanın 6. ve 7. etapları da tamamlandı. Proje kapsamında gerçekleştirilen yarışma ve online söyleşilerde ödül kazananlar hediyelerini Terme Kaymakamı Kübra Baka, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy’un elinden aldı. Ağustos ayında tamamlanacak olan proje kapsamında şimdiye kadar 60 adet tablet ve 10 bine yakın kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

81 il ve 973 ilçede bulunan lise, ortaokul ve ilkokullarda öğrencilerin katıldığı proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, “Samsun Okuma Vakti’, ‘Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap’ hareketleri kapsamında Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak planladığımız ’Terme ile Kitap Oku Türkiyem’ projesiyle ülkemizdeki tüm öğrencilere kitap okumayı sevdirmek için yola çıktık. Proje, 40 kişilik bir ekiple hazırlandı ve yürütüldü. Türkiye genelinde gerçekleştirilen proje kapsamında yaklaşık 10 bine yakın öğrenciyle temas kurularak kitap okuması sağlanmış oldu. Önümüzdeki sene de tecrübemizi katarak farklı projeler yapmak istiyoruz. 6 ve 7. etabı tamamlanan proje ağustos ayı itibariyle tamamen sonlanmış olacak. Türkiye’nin dört bir yanından projeye katılım oldu ancak özellikle Samsun ve ilçelerinden daha fazla katılım olduğunu gördük. Bafra, Kavak ve İlkadım ilçelerimizden yoğun bir katılım gerçekleşti” dedi.

“Terme ile Kitap Oku Türkiyem” kampanyasının 6. ve 7. etabının ödül törenini gerçekleştirdiklerini belirten Ersoy, "Öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Terme Belediyesinin katkılarıyla oluşturulan bu etkinliğe teveccüh gösteren tüm okurlara, öğrenci kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Etkinlik kapsamında yaklaşık 20 tane yazarı online olarak öğrencilerimizle buluşturduk, binlerce kitap dağıttık. Türkiye genelinde gerçekleştirilen proje kapsamında yüzlerce, binlerce öğrencimiz bu çalışmaya katıldı. Yaklaşık 60 adet tablet ve 10 bine yakın kitap hediye dağıttık. İnanıyorum ki hem ilçemizin tanıtılmasına hem de öğrencilerimizin kitapla buluşmasına vesile olduk. Önümüzdeki senelerde de geleceğin neslini inşa etmek için bu tür projelere destek vermek isteriz. Projemize katılanlara ve destek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.