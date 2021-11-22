Terme ‘Hamsi Festivali’ne hazırlanıyor

Terme Belediyesi, ilçede yapılacak olan hamsi festivali için çalışmalarını sürdürüyor. Festival kapsamında Karadenizli ses sanatçısı Onay Şahin de sahne alarak konser verecek.

Terme’de ilk kez yapılacak ve geleneksel hale getirilmesi planlanan hamsi festivali öncesinde hazırlıklar başladı. 28 Kasım Pazar günü Yalı Mahallesi Kumsal mevkiinde organize edilecek festivalde vatandaşlar hamsiye doyacak.

Başkan Kılıç’tan festivale davet

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle beraber Karadeniz’in vazgeçilmez lezzeti hamsinin sofralarda yer aldığını hatırlatan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenecek festival kapsamında Termeli hemşehrilerimizle beraber hep birlikte aynı masada balık yiyeceğiz, sıcak çay içeceğiz, eğlencelerimizi gerçekleştireceğiz. Terme tarihinde ilk kez düzenleyeceğimiz hamsi festivalini bundan sonra geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel günümüzde aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız” dedi.

Festivalde Karadenizli sevilen ses sanatçısı Onay Şahin’in de sahneye çıkarak konser vereceğini belirten Başkan Ali Kılıç, davetlilerin etkinlikte coşkulu anlar yaşayacağını sözlerine ekledi.