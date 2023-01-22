Terme Çayı ıslah projesi çalışmaları sürüyor

Samsun’un Terme ilçesini sel tehlikesine karşı başlatılan ‘Terme Çayı Islah Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, projeyle birlikte yağmurlarda yaşanan sel korkusunun tarih olacağını söyledi.

Samsun’un Terme ilçesinde bulunan ve taşkın oluşma tehdidiyle ilçeyi tedirgin eden Terme Çayı’nda başlatılan ıslah projesinde son aşamaya gelindiği. Çayın genişliğinin 50 metreden 80 metreye çıkartılacak çalışmalarla ilgili DSİ Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik’in katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeyi sel kabusundan kurtaracak projeyi hızlandırmak için çaba gösterdiklerini kaydetti. Başkan Kılıç, “Çayın genişliği 50 metreden 80 metreye genişleterek, çift taraflı kazık sistemli duvarlar yapılacak. Biz Terme Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızı bu plana göre tamamladık. Daha önce etüt ve haritalama çalışmaları tamamlandı. Statik proje çalışmaları devam ediyor. Projenin yapım çalışmalarına en kısa süre içinde başlanacak. İlçemizde her yağmurda yaşanan sel korkusu artık tarih olacak. Günü birlik değil 50 yıl sonrasını planlayarak, projelerimizi geliştiriyoruz. İlçenin kronikleşmiş sorunlarına neşter vurmak için çalışıyoruz. Islah projesi ile ilçemizin sel sorununu çözeceğiz” diye konuştu.