Terme Belediyesi’nden YKS adaylarına motivasyon semineri

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yarıyıl tatili öncesi YKS adaylarının moral ve motivasyonunu arttırmak için düzenlediği seminerle "Gri Koç" olarak tanınan Gökhan Müftüoğlu’nu gençlerle buluşturdu.

Türkiye çapında "Gri Koç" lakabıyla tanınan, birçok kente düzenlediği programlar ve sosyal medyadaki motivasyon seminerleriyle büyük bir öğrenci kitlesine hitap eden Gökhan Müftüoğlu Terme’de öğrencilerle buluştu. Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Griden Beyaza" seminerinde sınav öncesi doğru çalışma metotları, ders çalışırken dikkat edilecek hususlar, sosyal medyayı kullanım alanları ve zamanı iyi değerlendirme gibi konularda öğrencilere önemli bilgiler sunan Müftüoğlu, Terme Belediyesi Kültür Merkezi’nde keyifli bir söyleşiye imza attı. Söyleşiyi 5 ana başlık altında gerçekleştiren Müftüoğlu, öğrencilere sınav yolculuğunda koçluk yaptığını söyledi.

“Başarının sırrı programlı çalışmak”

YKS adaylarına başarının püf noktalarını anlatan Müftüoğlu, "Ne istediğinizi bilmek çok önemlidir. Bunu bilmek sizlerin doğru karar vermesini sağlayacaktır. İstediğinizi belirleyip bu yönde çalışmanız ile başarılı olabilirsiniz. Ne istediğinizi sağlam bir şekilde oturtmalı ve netlerinizle ilgili gerçekçi olmalısınız. Bunların dışında zamanı yerinde ve doğru kullanmak da sınavda başarı için önemlidir. İstediğiniz hedefe ulaşmak için çalışın. İnşallah istediğiniz okulları bölümleri kazanacaksınız" dedi.

Program öncesi yaptığı konuşmada gençlere çok önem verdiklerine dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizin ve ülkemizin geleceği siz gençlerimizin daha verimli hazırlanması için bu akşam burada Gri Koç ismiyle tanıdığımız kıymetli hocamız Gökhan Müftüoğlu’nu sizlerle buluşturduk. Gençlerimiz bizim için çok değerli, onların geleceği için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür kültürel organizasyonlarımız devam edecek" diye konuştu.

Eğitimci ve Yazar Gökhan Müftüoğlu seminer sonunda "Griden Beyaza Başarmak İsteyen Bütün Öğrencilere" isimli kitabını imzaladı.