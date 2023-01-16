Terme Belediyesi’nden "ölçü ve tartı" uyarısı

Samsun’un Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir yapılan periyodik muayene ve damgalama için bildirim verme işlemlerinin başladığını ve denetim işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

Vatandaşın alışverişini doğru bir şekilde yapması ve haksızlığa uğramaması için seferber olan Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tartı ve ölçü aletleriyle ilgili denetimler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ölçü ve tartı işlemlerinde sabit dükkânlarda kullanılan mekanik, pazar yerlerinde kullanılmakta olan elektronik, ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogramlar muayene ve damgalama işlemine tabi olduğu belirtilerek, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ve satışa sunulan terazileri kullanabilir. Ancak ilk muayene damgası bulunmayan ölçü tartı aletlerini almak, satmak, kullanmak ve iş yerinde bulundurmak yasaktır. Arızalı ölçü ve tartı aletleri, ölçüler ve ayar memurluğundan tamir izin formu almadan teraziler tamir ettirilemez. Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları Zabıta Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Memurluğu dışında hiç kimse tarafından sökülemez, takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde ölçüler ve ayar memurluğuna müracaat etmesi zorunludur. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir. Sabit esnaf belediyemize, pazarcı esnafı bağlı bulunduğu en yakın belediyeye müracaat edebilir. Alanın ve satanın haklarını korumak amacıyla 2023 yılı içerisinde periyodik muayene ve kontrollerimiz devam edecektir. Beyannamesi verilecek olan terazilerin cinsi, kapasitesi, seri numarası, markası bilinmek zorundadır. İş yerlerinde ve elinde ölçü tartı aleti bulunanların cezalı duruma düşmemeleri için 28 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar bildirimlerini vermeleri gerekmektedir” denildi.