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Terme Belediyesi’nden okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı

Terme Belediyesi, 6 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik çalışması başlattı.

SAMSUN 26.08.2021, 11:21
Terme Belediyesi’nden okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı

Terme Belediyesi, 6 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik çalışması başlattı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın talimatıyla başlatılan okul temizlik çalışmaları kapsamında ilçedeki tüm okulların bahçeleri yüz yüze eğitim için güvenli hale getiriliyor. Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen program çerçevesinde, ilçe genelindeki tüm okullarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Okulların uzun süredir bakımsız kalan özellikle bahçe ve ortak kullanım alanlarında yabancı ot temizlikleri yapılıyor.

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