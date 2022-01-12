Terme Belediyesi’nde memurun yüzü güldü

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, BEM-BİR-SEN Samsun Şubesi’yle arasındaki sosyal denge sözleşmesini yenileyerek, memurların yüzünü güldürdü.

Terme Belediyesi çalışan memurların verimliliğini arttırmak adına Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ile sosyal denge sözleşmesini yeniledi. Belediye personeline en iyi sosyal ve ekonomik hakları sağlama çabası içinde olduklarını belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Personelimizin haklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda üzerimize düşeni her zaman yerine getirerek çalışanlarımızın motivasyonunu arttırdık. Görevini, işini layıkıyla yapanların, alın teri dökenlerin her zaman yanındayız. Bizler canla başla büyük bir gayretle güzel çalışmaları, projeleri birlikte hayata geçiriyoruz. Sözleşmemiz tüm memur ve sözleşmeli personelimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Samsun bölgesinde yer alan yerel yönetimler içerisinde en iyi sözleşmelere bir bir imza attıklarını belirten BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever ise sözleşmenin Terme Belediyesi’nde görev yapan memurlara hayırlı olmasını diledi.

Terme Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever, BEM-BİR-SEN Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli ve belediye birim amirleri katıldı.