Terme Belediyesi ilçeyi ‘TEKNOFEST’e taşıdı

Terme Belediyesi, Samsun’da gerçekleştirilen ‘TEKNOFEST KARADENİZ’e giden vatandaşlar için 75 otobüsü ücretsiz hizmete soktu.

30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilen dünyanın en büyük teknoloji festivali ‘TEKNOFEST KARADENİZ’ ziyaretçi akınına uğradı. Samsun ve çevre illerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçiler teknoloji festivaline büyük ilgi gösteriyor.

TEKNOFEST’in ilk gününden itibaren vatandaşların etkinlik alanına ulaşımı noktasında destekte bulunan Terme Belediyesi, ilk 4 günde 75 araç kaldırarak 2 bin 500’ün üzerinde öğrenci, veli ve istekli vatandaşları etkinlik alanına ücretsiz götürdü.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünde TEKNOFEST etkinliklerinin Samsun’da gerçekleştirilmesinden çifte mutluluk duyduklarını belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Türkiye, Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun’da TEKNOFEST KARADENİZ’de bir araya gelerek hem Zafer Bayramı’nı hem de yerli ve milli teknoloji ataklarını yerinde gördü. İnsansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı ‘Kızılelma’ burada sergiye çıktı. İnsanlar burada ülkemizin gelişmiş savunma sanayindeki başarılarını gözlemledi. 7’den 70’e herkesin ilgi odağı olan TEKNOFEST, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize ise bir ufuk ışığı oldu. Türkiye olarak milli gurularımıza tam destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Herkesin TEKNOFEST’e giderek teknoloji alanında gerçekleştirilen çalışmaları görmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, teknoloji festivaline ücretsiz ulaşım sağlayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür etti.