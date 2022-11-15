Terme Belediyesi hem üretecek hem öğretecek

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Yeni sera alanımızda peyzaj ürünlerimizi üretmenin yanı sıra öğrencilerimi de ağırlayarak çiçek üretimi, bakımı, peyzaj gibi konularda eğitimler vereceğiz" dedi.

Terme Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4 bin metrekarelik tam otomasyon çiçek fidesi ve peyzaj ürünleri üretim serası kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sera çalışmalarını yerinde inceleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ilçemize daha iyi hizmet verebilmesi için yeni bir sera ve şantiye alanı oluşturma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlanmasının ardından her mevsim kullanılabilecek salon bitkileri, mevsim çiçekleri ve peyzaj ürünleri belediyemiz bünyesinde üretilecek. İlçemizin her alanda kendine yeten bir şehir haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni bulvar yolu üzerinde belediyemize ait yaklaşık 4 bin metrekarelik açık ve kapalı alana sahip yeni şantiye ve seramız ilçemizin tüm peyzaj ihtiyaçlarını karşılayacak ve kentimizi görsel olarak güzelleştirecek. Ayrıca ileride bunu belediyemiz için bir kazanç kapısı haline dönüştürmeyi de planlıyoruz. Yetiştirdiğimiz peyzaj bitkilerini diğer belediyelere de satmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

“Sadece üretim yapılmayacak”

Yeni Park Bahçeler Müdürlüğü Şantiye ve Sera alanının sadece bir üretim yeri değil aynı zamanda bir eğitim alanı olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kılıç, "Yeni sera alanımızda üretimin yanı sıra ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle yapacağımız görüşmeler sonrası okul öğrencilerimizi ağırlayarak, çiçek üretimi, bakımı, peyzaj gibi konularda eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Bu sayede gelecek kuşaklarımıza hem doğa sevgisi aşılayacağız hem de çiçekçilik ve zirai üretimi öğreteceğiz. Bu anlamıyla yeni şantiye ve sera alanımız çok amaçlı bir tesis olacak" diye konuştu.