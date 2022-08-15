Temmuzda 134 bin 372 yolcuya hizmet

Temmuz ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda 134 bin 372 yolcuya hizmet verildi.

Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı yaptığı açıklamada, “DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda 2022 yılı Temmuz ayı yolcu trafiği iç hatta 99 bin 92, dış hatta 35 bin 280, toplamda ise 134 bin 372 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1246’sı iç hat, 272’si de dış hat olmak üzere toplamda 1518, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1800 ton olmuştur. Ocak-temmuz döneminde ise toplam yolcu trafiği 712 bin 954, uçak trafiği 8 bin 442, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 7 bin 513 ton olarak gerçekleşmiştir” dedi.