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TEKNOMÜ Teknoloji Atölyesi açıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST 2022’ye hazırlık sürecinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki takımların çalışma üssü olacak "TEKNOMÜ Teknoloji Atölyesi" şenlik havasında bir açılışla hizmete girdi.

SAMSUN 28.02.2022, 17:26
TEKNOMÜ Teknoloji Atölyesi açıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST 2022’ye hazırlık sürecinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki takımların çalışma üssü olacak "TEKNOMÜ Teknoloji Atölyesi" şenlik havasında bir açılışla hizmete girdi.

“OMÜ TEKNOFEST’e Hazır” sloganıyla faaliyete geçen TEKNOMÜ Teknoloji Atölyesi’nin açılış şenliğinde; roket uçurma, dron yarışları, elektrikli araç sergisi, canlı müzik, yemek çay-kahve ikramı ve bilgi yarışmasına yer verildi. Açılışta ayrıca; OMÜ Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan Modern Müzik Topluluğu’nun konseri de şenliğe renk kattı.

TEKNOMÜ Atölyesi’nden bahseden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, atölyede prototip çalışmaları ve deneylerin olacağını vurgulayarak, “Bu atölyede bir sistem kuruldu ve 24 esaslı olarak işleyecek. Sadece OMÜ takımlarının istifade edebileceği bir alan değil. Hangi kurum başvurursa başvursun atölyemiz herkese açık olacak. Çünkü kente karşı bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. TEKNOFEST 2022, Samsun’daki zihniyet dönüşümü açısından önemli bir fırsat. Bu kentteki her artı değer bizler için de artı değerdir. Topluma bütüncül olarak bakmak zorundayız. Dolayısıyla atölye; düşüncesi ve projesi olan her birey ve takıma açık olarak planlandı” dedi.

TEKNOMÜ Atölyesi için ciddi bir kütüphaneye ve laboratuvar altyapısına ihtiyaç duyulduğunu belirten Rektör Ünal, “Araştırma üniversitesi olma yolunda belirlediğimiz stratejik hedefi gerçekleştirmek adına Trabzon, Kastamunu, Tokat gibi ilerin de bulunduğu havzayı merkeze almak suretiyle özellikle yatırım, istihdam ve girişim için bu bölgede AR-GE’ye yönelik bir laboratuvar altyapısı kurma yönünde planımız mevcut. Elimizdeki cihazların tamamını, sadece OMÜ’deki akademisyenlerin değil, bölgedeki farklı üniversitelerden araştırmacıların da hazırlayacağımız bir protokolle hizmetine sunacağız. Burada hedefimiz: Samsun’un bir çekim merkezine dönüşmesi. Bu kent böyle bir misyona ve coğrafi konuma sahip, bu gücü taşıyor. Bu sebeple TEKNOMÜ Atölyesi’nin açılışı, bizler için son derece anlamlı, teşrifleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. İlginiz ve desteğinizi, bizi cesaretlendiren bir eylem olarak görüyoruz. Ülkemizin geldiği noktayı dikkate alırsak dünkü düzenlediğimiz festivallerle bugünküleri yan yana koyduğumuzda doğru yolda olduğumuzu görüyoruz ama biraz daha güçlü ve biraz daha hızlı yürümemiz gerektiğinin farkındayız” sözlerine yer verdi.

OMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü laboratuvarının bir bölümünün restore edilmesiyle hizmete giren TEKNOMÜ Teknoloji Atölyesi’nin açılış şenliğine ise; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Barosu Başkanı Avukat Pınar Gürsel Yıldıran, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şenlik öncesinde çevrimiçi olarak düzenlenen TEKNOFEST konulu bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Etkinliklerde yanı sıra, belli güzergâhları geçerek zamana karşı yapılan dron yarışlarında da derece yapan kullanıcılara hediyeleri takdim edildi.

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