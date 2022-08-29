TEKNOFEST’te tramvaylar ücretsiz

Samsun Büyükşehir Belediyesi TEKNOFEST boyunca tramvayları ücretsiz yaptı. Tramvaylarla Tekkeköy İstasyonu’na kadar gidecek olan vatandaşlar buradan da yine ücretsiz olarak TEKNOFEST alanına ulaştırılacak.

Yarın kapılarını açacak TEKNOFEST için son hazırlıklar yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşların TEKNOFEST alanına ulaşımını ücretsiz sağlayacak. 30 Ağustos – 4 Eylül arası tramvaylar ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca Tekkeköy Tramvay İstasyonu’ndan Çarşamba Havalimanı’na da aynı şekilde ücretsiz ring sağlanacak. Sefer saatlerinin de yolcu yoğunluğuna göre ayarlamasının yapılacağı ifade edildi.

“Vatandaşlarımızın festival coşkusunu trafik ve otopark derdi olmadan kolay ve konforlu yaşayabilmeleri için ulaşım hizmetinde aksamaya yer vermeyeceğiz” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Belirlenen lokasyonlardan festival alanına gün boyunca ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Bunun dışında tramvaylarımız da TEKNOFEST süreci boyunca vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecek. Dünya çapında ses getiren bu organizasyona Samsun olarak en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız" dedi.