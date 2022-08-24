TEKNOFEST misafirleri için Samsun seyahat rotaları hazır

30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek TEKNOFEST için Samsun’daki seyahat rotaları hazırlandı.

Samsun İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu toplantısı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. TEKNOFEST KARADENİZ festivali dolayısıyla Samsun’a gelecek yüzbinlerce yerli ve yabancı misafirin Samsun’un zengin turizm seçeneklerinden yararlanmasına yönelik çalışmaların görüşüldüğü toplantıda şehir tanıtımına ilişkin konu başlıkları ve güncel çalışmalar da değerlendirildi.

Samsun’un ev sahipliğinde 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek TEKNOFEST KARADENİZ festivaline yüzbinlerce ziyaretçi ve yarışmacının katılım sağlayacağını açıklayan Zülkif Dağlı, “TEKNOFEST KARADENİZ’in şehrimize kattığı heyecan ile birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin daha şimdiden şehrimize dair olumlu izlenimleri bizleri çok mutlu ediyor. Bugüne kadar Samsun’u ziyaret etme ve gezme imkanı bulamayan vatandaşlarımız festival ile birlikte alternatif turizm seçenekleri sunan ilimizi tanıma fırsatı yakalayacak. Yeşil ve mavinin baş döndürücü güzelliğinin yanı sıra tarihi ilimizin kültürel özellikleriyle harmanlanmış zenginliklerini görmek için ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Samsun, mevsim itibariyle yaz turizmi, doğa ve kültürel mirasa gönül vermiş misafirlerimiz için birçok seçenek vadediyor. Binlerce yıllık tarihe şahitlik eden Samsun, tam anlamıyla keşfedilmeyi bekliyor. Bu vesileyle vatandaşlarımızın TEKNOFEST KARADENİZ coşkusunu ‘Milli Mücadele’ şehrinde yaşamalarını ve şehrimizin zenginliklerini görmeye davet ediyorum” dedi.

“Samsun bir şehirde olması gereken tüm zenginlikleri barındırıyor”

Bir şehirde olması gereken tüm zenginliklerin Samsun’da bir arada bulunduğunu aktaran Dağlı, “Samsun geçmişten izler taşıyan prestijli müzeleri, kültür merkezleri, eşsiz mimari eserleri ve kutsal mekanları, ören yerleri ve yeşil alanları ile dünya şehri niteliği taşıyor. Yaz, doğa ve kültür turizmi anlamında birçok seçenek bulunması dolayısıyla misafirlerimizin işlerini kolaylaştırmak adına seyahat rotaları belirledik. Şehrimizi ziyaret eden tek bir turistin dahi öneminin farkındayız. Misafir ettiğimiz her turist şehrimizin sosyoekonomik yapısına katkı sağladığı gibi kültürümüzün ve tarihimizin tanıtımını da yapan en değerli turizm elçilerimizdir. Bu vizyonla çalışmalarımızı sürdürecek misafirlerimizin kendi tercih ve ilgi alanlarına göre seyahat etmelerine yardımcı olacağız” diye konuştu.