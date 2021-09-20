TEKNOFEST 2021 Uluslararası İHA Yarışmasından OMÜ’ye iki ödül

“TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali” kapsamında düzenlenen 2021 Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan “Huma Ar-Ge” ve “Aphelion-42” takımı, geliştirdikleri İHA’larla ödül almaya hak kazandı.

204 takımın başvuru yaptığı Bursa Yunuseli Havalimanında düzenlenen yarışmada, Huma Ar-Ge Takımı döner kanatlı İHA’ların yerlilik kategorisinde 2’inciliği kazanırken Aphelion-42 Takımı da aynı kategoride 3’üncülük ödülünün sahibi oldu. Üniversite öğrencilerinin İHA teknolojileri hakkındaki farkındalıklarını arttırmak ve bu konuda çalışma yapmalarını teşvik ederek ülkemizin sahip olduğu rekabet gücünü arttırmak amacıyla 2016 yılından beri düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında takımlardan iki farklı uçuş görevinin yerine getirilmesi bekleniyor.

İlk görevde takımlara ait İHA’ların manevra kabiliyetleri test ediliyor. İkinci görevde ise takımlardan belirli ağırlıktaki yükü önceden belirlenmiş bir alana bırakmaları istenerek dereceye giren takımlar ödül almaya hak kazanıyor.

OMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar’ın danışmanlığında kurulan 2’incilik ödülünün sahibi Huma Ar-Ge Takımını; Takım Kaptanı Deniz Can Akyurt, Hüseyin Can Küçüksezer, Ömer Faruk Yılmaz ve Hazal Kara oluştururken, 3’üncülük ödülünün sahibi Aphelion-42 Takımı; Takım Kaptanı Abdurrahman İlbeyli, Selim Uzun, Osman Dudakçı, Ferdi Göçmen, Halil Talha Akdemir, Batuhan Şekerci ve Mert Kütükçü’den oluşuyor.