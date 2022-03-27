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TEKNOCANİK için heyecanlı bekleyiş

Samsun’un Canik ilçesinde gençlerin aylardır heyecanla beklediği TEKNOCANİK Model Hava Araçları Eğitim Projesi’nde model roketlerin gökyüzüne fırlatılmasına sayılı saatler kaldı.

SAMSUN 27.03.2022, 15:38
TEKNOCANİK için heyecanlı bekleyiş

Samsun’un Canik ilçesinde gençlerin aylardır heyecanla beklediği TEKNOCANİK Model Hava Araçları Eğitim Projesi’nde model roketlerin gökyüzüne fırlatılmasına sayılı saatler kaldı.

Canik’te gençlerin aylardır heyecanla beklediği TEKNOCANİK Model Hava Araçları Eğitim Projesi atış etkinliğine iki gün kaldı. Canik Belediyesi tarafından üç ay boyunca verilen havacılık eğitiminin ardından hazırladıkları model roketlerini gökyüzüne fırlatmaya hazırlanan gençlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor.

İlçedeki ortaokullarda ve liselerde gerçekleştirilen TEKNOCANİK Projesi çerçevesinde hava araçları ve model roket eğitimi alan öğrenciler, yaptıkları model roketleri gökyüzüyle buluşturacak. 29 Mart Salı günü Samsun Millet Bahçesi’nde düzenlenecek etkinlik öncesi takımlar tüm hazırlıklarını tamamladı.

"Canik için küçük, gençlik için dev adım"

Üç ay boyunca hazırlanan gençlerin fırlatmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bu gerçekten heyecan verici bir durum. Canik Belediyemiz tarafından verilen yaklaşık üç aylık bir eğitim programının ardından gençlerimiz hazırladıkları model hava araçlarını gökyüzüyle buluşturacak. Gençlere ufuk açmak, geleceklerine yön vermeleri adına onlara yol göstermek büyük bir mutluluk. İnanıyorum ki bu proje geleceğin bilim insanlarının önünü açarak insanlık yararına çok büyük başarılar elde etmelerine vesile olacaktır. Amerikalı astronot Neil Armstrong 1969 yılında Ay yüzeyine attığı ilk adım için, ’İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım’ demişti. Biz de gençlerimiz için yapmış olduğumuz bu proje ile Canik için küçük, gençlerimiz için dev bir adım atmış oluyoruz. Tüm gençlerimizi bu görkemli şölene davet ediyoruz" diye konuştu.

10 bin öğrenciye eğitim verilecek

Başkan Sandıkçı, Canik Belediyesi, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin uygulama aşamasında gerekli olan tüm envanter ve materyalleri belediye olarak karşıladıklarını ifade etti. Üç ay boyunca devam eden eğitim programının teorik ve uygulamalı dersler içerdiğini aktaran Başkan Sandıkçı, eğitim faaliyetlerinin TEKNOFEST 2021 “Orta İrtifa” dalında birincilik elde eden “Tanyeli Roket Takımı” üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Sandıkçı, “Projeyi TEKNOFEST’in Samsun’a getirilme kararından çok önce başlattık. Projenin süresini 18 ay olarak belirledik. Proje çerçevesinde Canik’teki 4 pilot okulda yaklaşık 400 öğrenci ile eğitimlerimizi tamamladık. Şimdi eğitim alan bu öğrencilerimiz yaptıkları roketleri ateşleyip gökyüzüne fırlatacak. Bu deneyim bilim adına onlara büyük bir merhale katettirecektir” dedi.

Toplam 10 bin öğrencinin eğitim göreceği projenin bir sonraki aşamasında gençlere ‘dron’ ve ‘model uçak’ eğitimi verileceğini söyleyen Başkan Sandıkçı, “Bu alana ilgi duyan gençlerimizi tespit ederek onların bilimsel çalışmalara yönelmesine imkân sağlamış olacağız” ifadesini kullandı.

Model Hava Araçları Eğitimi Projesi atış etkinliği, 29 Mart Salı günü saat 11.00’de Samsun Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

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