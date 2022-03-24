Teknik personele yasa dışı keneviri anlama eğitimi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı sahada çalışan teknik personellere yasal olan ve yasa dışı olan keneviri daha iyi ayırt edebilmeleri adına eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen hizmet içi eğitimde, kenevir araştırmaları, ticari kullanım alanları ve yasal mevzuatına dair verilen bilgilerin yanı sıra yasa dışı kenevirle mücadele, bağımlılıkla mücadele, kenevir ve esrar ilişkisi gibi konularda da ilgili uzmanlar bilgiler aktardı.

Eğitime ilişkin bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümü İbrahim Sağlam, “İl Müdürlüğümüz olarak kenevirin ruhsatlı yetiştiriciliğinin yanı sıra ruhsatsız yetiştiricilikte bitkinin teşhisinde görev alıyoruz. Bizler, bunları yaparken Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışmak suretiyle temel hedefimiz olan ruhsatlı veya kaçak kenevir tarımında personelin yetkinliğinin artırılması, iş ve işleyişi kolaylaştırmak üzere çalışıyoruz” dedi.