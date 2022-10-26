Tekkeköy’ün ilk tabiat okulu için çalışmalar başladı

Tekkeköy’de kırsal mahallelerdeki atıl okul binalarına yeniden işlev kazandırılıyor. Tekkeköy Belediyesi tarafından yürütülen proje çerçevesinde birçok okul binası kadın, genç ve çocuklara yönelik kurslar, eğitimler ve her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılabileceği mekanlar haline getirildi.

Projede yeni bir adımsa Yavuzlar Mahallesi’nde atıldı. Mahallede yer alan atıl durumdaki okulun; içinde üretim, arkeoloji ve bilim, sanat ve zanaat atölyeleri ile ekim dikim alanı, kazı alanı, okçuluk alanı, macera parkuru, yürüyüş ve bisiklet yolu, açık hava sınıfı ve ağaç ev bulunacak olan Tekkeköy Tabiat, Tarih ve Arkeoloji Okulu olması için hazırlanan proje doğrultusunda çalışmalara başlandı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Kırsal mahallelerimizde atıl durumdaki okul binalarımızı yeniliyor, yeniden işlev kazandırarak halkımızın kullanımına sunuyoruz. Okul binaları; içinde eğitimlerin, kursların, aktivitelerin, programların yapılacağı, dışında kamelyaların, bankların, oyun alanlarının, spor aletlerinin yer alacağı, yanında açık alan etkinliklerinin gerçekleştirileceği meydanlara dönüşüyor. Buralardaki halkımızın taleplerine göre bu mekanların birçoklarını oluşturduk ve yenileriyle devam ediyoruz. Son olarak Yavuzlar Mahallemizde atıl durumdaki okul binamız için çalışmaları başlattık. Milli Eğitim Müdürlüğü’yle imzaladığımız protokol çerçevesinde Tekkeköy’ün ilk Tabiat Tarih ve Arkeoloji Okulunu burada hayata geçireceğiz. Bu projemizi önümüzdeki ay sonunda tamamlayarak öğrencilerimizle buluşturmayı planlıyoruz” dedi.