Tekkeköylü milli sporcu dünya şampiyonasına uğurlandı

SAMSUN (İHA) – Tekkeköylü Milli Sporcu Sinan Baba, İspanya’da düzenlenecek Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası’na uğurlandı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası’na katılacak Sinan Baba’yı ziyaret etti. Tekkeköylü sporcunun antrenman salonundaki çalışmalarını takip eden Başkan Togar, şampiyonaya dair bilgiler alarak sporcuya başarı dileklerinde bulundu. Daha önce Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa dereceleri bulunan Sinan Baba, yolculuk öncesi bu ziyaretin kendisine moral olduğunu belirtti.

Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası’na katılmak üzere İspanya’nın Barcelona kentine uğurlanan Sinan Baba, “Dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmek ve Tekkeköy ilçemizin adını duyurmak bana gurur verecek” dedi.

Spor ve sporcunun her daim yanında olmaya devam edeceğini bildiren Başkan Togar ise, “İlçemizden sporun farklı branşlarında dereceye giren hatta dünya şampiyonu milli sporcular yetiştirelim istiyoruz. Bu doğrultuda bir olimpik yüzme havuzu ve ilçe stadının inşasına devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde atıl okullarımıza yeni işlevler kazandırarak kültür ve spor merkezleri haline getiriyoruz. Gençlik Merkezi, Fuar Merkezi, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu, Samsunspor 19 Mayıs Stadyumu gibi geçmiş kazanımlarımızın üzerine yenilerini ekleme gayretindeyiz. Spor ve sporcunun, kültür ve sanatın yanında olmak gelecek nesillerimize yeni ufuklar kazandırmaktır. Milli sporcumuz Sinan Baba’yı da, yarınları emanet edeceğimiz çocuklarımıza ilçemizde iyi bir örnek olarak görüyorum. İspanya’da ülkemizi temsil edecek kardeşimizin ilçemize başarılar kazanarak dönmesini temenni ediyorum” diye konuştu.