Tekkeköy’den depremzedeye kan bağışı seferberliği

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Tekkeköy ilçesinde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere başlatılan kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7’lik deprem sonrası Samsun’un Tekkeköy ilçesinde vatandaşlar depremzedelere destek amaçlı ilçe meydanında kurulan kan bağışı aracı önünde yoğunluk oluşturdu. Deprem bölgelerinde oluşan kan ihtiyacı için bağış yapmaya gelen vatandaşlar yağmur ve soğuğa aldırmadan büyük bir kenetlenme örneği teşkil etti.

Kan bağışı aracını ziyaret eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bir kez daha bu yüce milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Ülkemizi derinden etkileyen deprem afetinin ardından kenetlenen değerli hemşehrilerim, kan ihtiyacı olan kardeşlerine kan vermek için yağmur çamur soğuk demeden sıraya girdi. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim devletimizi milletimizi görünür görünmez kazalardan belalardan afetlerden korusun” dedi.