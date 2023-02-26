Tekkeköy’den depremzede çocuklara oyuncak

SAMSUN (İHA) – Asrın felaketinin yaşandığı illerle gönülden köprüler kuran Tekkeköy Belediyesi depremzede çocukları da unutmadı. Bölgede yaraların sarılması için gönderilen insani yardımların yanı sıra, bir tır dolusu oyuncakta çocukların yüzleri gülsün diye afet bölgesine gönderildi.

Tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve duyarlı vatandaşlarla el ele çalışarak deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için dayanışma içinde çabalayan Tekkeköy Belediyesi hazırlanan yardım malzemelerini konvoylarla bölgeye uğurlamaya devam ediyor.

Son olarak Hatay ilindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere bir tır konteyner ev ile iki tır battaniye, yorgan, hijyen malzemeleri, çadır, kışlık kıyafet, gıda malzemeleri, oyuncak, bebek mamasıyla birinci dereceden ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri içeren yardım konvoyu ilçeden yolcu edildi.

Afet bölgelerindeki çocuklar da yapılan yardımlarda unutulmadı. Onların içlerinde bulundukları durumda bir nebze olsun yüzlerini güldürebilmek adına bir tır dolusu oyuncak Elbistan’daki çocuklara ulaştırılmak üzere gönderildi. Tekkeköy Belediyesi çocuklar için gönderdiği oyuncakların yanı sıra Kahramanmaraş ve Elbistan’daki konteyner ve çadır kentlerde oyun parkları kurmak içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye gönderilen portatif oyun gruplarıyla çocukların hayatlarına bir nebze olsun dokunabilmek hedefleniyor.

“Gönülden kurmuş olduğumuz yardım köprüleriyle asrın felaketini yaşayan deprem bölgesine insani yardım malzemelerimizi art arda göndermeye devam ediyoruz” diyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da bu hafta sonunu afet bölgesinde incelemeler ve ihtiyaç tespitleri yaparak geçirdi. Başkan Togar, el birliği ile tüm yaralara merhem olmak için çalışmaya aralıksız devam edeceklerini belirtti.