Tekkeköy’den çiftçiye sera desteği

Samsun Tekkeköy Belediyesi ve DOKAP iş birliğinde ilçede tarım yapan bir çiftçiye 1000 metrekare sera desteği sağlandı.

Tekkeköy Belediyesi tarım, hayvancılık ve arı yetiştiriciliği gibi birçok alanda gerçekleştirdiği projelerle üretenin yanında olmaya devam ediyor. Bugüne kadar çiftçi eğitimleri, tohum, fide, ana arı ve sera destekleriyle üreticiye 10 milyon TL yatırım yapan Tekkeköy Belediyesi, çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu alanda yapılan son çalışmanın teslimi ise Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Başkan Yardımcıları Aydın Karmil ve Özkan Karakaya ile birim müdürlerinin katılımıyla bugün gerçekleştirildi. Kışla Mahallesi’nde eşiyle birlikte marul ve çilek tarımı yapan bir çiftçiye 2 yıl önce çilek fidesi desteği veren Tekkeköy Belediyesi bu kez sera desteğiyle çiftçinin yanında oldu. Belediye ve DOKAP iş birliğinde çiftçiye 1000 metrekare alana sahip bir sera yapılarak örnek bir uygulama hayata geçirildi.

Yapılan serayı ziyaret ederek çiftçiyle sohbet eden Başkan Togar, “Bir belediyenin asli görevinin yol, kaldırım, park, bahçe işleriyle birlikte insanına yardım ve üreticinin yanında olmaktan geçtiğini benimsiyoruz. Bugüne kadar da bunu hiç unutmadık. Her yıl biraz daha üzerine koyarak gücümüzün üstünde üretenin yanında olmaya çalıştık. Bugün de burada örnek bir çiftçimizle birlikteyiz. Örnek bir uygulamayı hayata geçirdik. Çiftçilerimize ve tarıma desteğimiz devam edecek” dedi.

Tekkeköy Belediyesi’nin bugüne kadar maddi manevi desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirten çiftçi ise yapılan seraya 10 bin marul fidesi diktiklerini, açık alanda ise 13 bin çilek fidesi bulunduğunu söyleyerek mart ayına kadar bunlarla uğraşacaklarını belirtti.