Tekkeköy’de Zafer Bayramı konserle kutlanacak

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi Selçuk Balcı ve Demet Akalın’ın sahne alacağı konserle Samsun’a Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak.

Tekkeköy Belediyesi tarafından 27 Ağustos günü Samsunspor 19 Mayıs Stadyumu yanındaki etkinlik alanında Zafer Bayramı konserleri düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl coşkusu Karadeniz müziğinin özgün sesi Selçuk Balcı ve pop müziğin güçlü ismi Demet Akalın’ın sahne alacağı konserlerle kutlanacak. Saat 20.00’de Selçuk Balcı ve 22.00’de Demet Akalın sahneye çıkacak.

Sevilen sanatçılara yoğun ilgi olması beklenirken, düzenlenecek açık hava halk konserlerine katılım tamamen ücretsiz olarak duyuruldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde konser alanına gidiş dönüşü sağlayan tramvay hattının da saat 17.00 - 01.00 arasında ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi.

Tüm halkı düzenlenecek konserlerle Zafer Bayramı coşkusunu yaşamaya davet eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Başkomutan Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Türk askerinin kahramanlığıyla kazanılan Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Bugün bizim bu anlamlı günü kutlayabilmemiz bugünlere gelebilmemiz, bize yarınları sağlayan Türk askerinin fedakarlığı sayesindedir. Onları rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli bir mihenk taşı olan 30 Ağustos aynı zamanda bir zafer ve coşku günüdür. Büyük zaferin 100. yıl coşkusunu Tekkeköylü hemşehrilerimize ve Samsun halkına en iyi şekilde yaşatmak da bize düşen bir görevdir. Biliyorsunuz yakın zamanda evlere kapandığımız bir dönem de yaşadık. Sanatsal etkinliklerden toplu bir araya gelmelerden uzak kaldık. Hem milli birlik beraberliğimizi hissedeceğimiz bir gurur günü yaşamak hem de pandeminin üzerimizdeki olumsuz etkilerini atmaya bir vesile olarak 27 Ağustos günü açık hava halk konserleri düzenliyoruz. Sevilen sanatçılarımız Selçuk Balcı ve Demet Akalın o gün bizimle beraber olacak. Tüm vatandaşlarımızı Zafer Bayramı coşkusunu yaşamak üzere Samsunspor 19 Mayıs Stadyumu yanındaki etkinlik alanımıza davet ediyorum” dedi.