Tekkeköy’de zabıtadan örnek davranış

Samsun Tekkeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri topladıkları mavi kapaklarla bir vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Tekkeköy Belediyesince yürütülen sosyal sorumluluk projeleri personel nezdinde de benimseniyor. Vatandaşa hizmet götürmek adına belediye tarafından yapılan çalışmaların yanı sıra personelin yaptığı gönüllü faaliyetler de dikkat çekiyor.

Bu çerçevede belediye bünyesindeki zabıta ekipleri de duyarlı davranışlarıyla takdir topladı. Yaklaşık 1 yıldır bireysel olarak başlattıkları mavi kapak toplama kampanyasını yürüten zabıta ekipleri bu süreçte 2 vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Tekkeköy halkının destekleriyle toplanan mavi kapaklar sonucu; Volkan Devek adlı vatandaşa, ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalye bugün teslim edildi. Volkan Devek, “İhtiyacım vardı. Benim için de sürpriz oldu. Şaşırdım doğrusu. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konu hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediyesi’nde görevli Zabıta Komiseri Turan Serttaş, “Zabıta ekipleri olarak mavi kapak toplama kampanyası başlatmıştık. Bu kampanyamıza vatandaşlarımızdan çok büyük destek gördük. Bunun sonucunda daha önce bir vatandaşımıza tekerlekli sandalye almıştık. Şimdiyse ikinci sandalyemizi teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Kampanyamız devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine gücümüzün yettiği kadarıyla destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Zabıta ekiplerini tebrik eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise, "Sosyal sorumluluk projesi başlatan mesai arkadaşlarımızı bu güzel ve anlamlı davranışlarından ötürü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.