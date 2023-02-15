Tekkeköy’de yardımlar koordinasyon içinde ulaştırılıyor

SAMSUN (İHA) – Tek bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek yüzyılın afeti için seferber olan Tekkeköy’de tüm yardımlar koordinasyon içinde afet bölgelerine ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımların ulaştırılması noktasında Tekkeköy’de örnek bir çalışmaya imza atıldı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara, kaymakamlık daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri düzenlenen koordinasyon toplantısında bir araya gelerek yardım malzemelerinin toplanması, paketlenmesi ve deprem bölgesine ulaştırılması noktasında iş birliği içine girdi. Afetin ilk günlerinde yapılan koordinasyon toplantısının ardından ilçedeki tüm yardım malzemeleri Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu’nda toplanarak tek tek ayrılıp paketlenerek afet bölgelerine sevk edilmeye başlandı.

Gönüllü gençlerin desteğiyle gerçekleştirilen bu çalışma ile kıyafetler kadın, erkek, çocuk, yetişkin gibi kategoriler altında mont, kazak, pantolon gibi türlerine göre ayrılırken, hijyen ürünleri, ısıtıcılar, aydınlanma gereçleri gibi diğer malzemeler de sınıflandırılarak türlerine göre ayrılıyor. Hangi malzemeden ne kadar olduğu kayıt altına alınıyor.

Yardımların bu merkezde yapılan sınıflandırma ve sayı ile gönderilmesi sayesinde afet bölgelerinde yaşanabilecek gecikme önleniyor. Gönderilen malzemelerin ihtiyacı olan kişilere ulaşımı daha rahat bir şekilde sağlanıyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde yaşanan afet tüm Türkiye’de olduğu gibi hepimizi derinden etkiledi ve ilk andan itibaren bizlerde ilçemizde neler yapabiliriz oradaki kardeşlerimizin yanlarında nasıl olabiliriz bunların yolunu araştırmaya başladık. Bu doğrultuda belediyemiz ve kaymakamlığımız ile ilçemizde hiç ayrım olmaksızın tüm siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum örgütlerimizle bir araya gelerek yapabileceklerimizi istişare ettik. Tam bir koordinasyon içinde bu yardımların gönderilmesini kararlaştırdığımız toplantımız sonucunda ise Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonumuzu bu işin merkezine yerleştirdik. İlçemizde hayırsever vatandaşlarımızın gönüllerinden kopan, bir yarayı sarmak için gönderdikleri bu yardımlarımız ile bizlerin temin ettiği tüm malzemeler bu merkezimizde toplanıyor. Burada bizleri gururlandıran bir şekilde gönüllü gençlerimiz bu yardımları tek tek açıp, ayırıyor, sınıflandırıyor, sonra tek tek paketleyerek miktarlarını kayıt altına alıyor. Canla başla gönüllü olarak çalışan kardeşlerimizin bu çalışması sonrasında da yardımlarımızı bu şekilde düzenli ve koordineli şekilde sevk ederek afet bölgelerine ek bir iş yüklememiş oluyoruz. Yardımlarımızın yerine çok daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşması bizleri mutlu ediyor” dedi.