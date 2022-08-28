Tekkeköy’de unutulmaz 30 Ağustos etkinliği

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları erken başladı. İlçede Selçuk Balcı ve Demet Akalın konseri verildi. Konser sonunda havai fişek gösterisi ile vatandaşlara Zafer Bayramı coşkusu yaşatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Samsunspor Stadı yanındaki alanda kurulan sahnede gerçekleştirildi. Sevilen şarkıcıların sahneye çıkacağını duyan binlerce vatandaş konser alanını doldurarak Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. DJ performansı ile başlayan etkinlik, daha sonra halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Sahneye çıkan Selçuk Balcı Karadeniz müzikleriyle seyirciyi coşturdu. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Balcı’ya Atatürk baskılı Samsunspor forması hediye etti.

Ardından sahne alan pop müziğin sevilen sanatçısı Demet Akalın, dansçılar eşliğinde coşkulu anlar yaşattı. Başkan Togar ve eşi Yasemin Togar, Akalın ailesini 15 dilde kadına şiddete hayır yazılı Samsunspor forması hediye ederek uğurladı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar konserde yaptığı konuşmada, “Ben bu güzel geceyi 30 Ağustos’un 100. zafer yılını bizlerle birlikte kutlamak aynı gururu paylaşmak için bu akşam bu alanı dolduran tüm Samsunlulara en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunarım. Bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan değerli sanatçılarımız Selçuk Balcı ve Demet Akalın’a da ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. 100. yılını kutladığımız bu büyük zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları önünde tüm Samsun adına saygıyla eğiliyorum” dedi.

Etkinlik sonunda havai fişek gösterisi ve 10. Yıl Marşı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşatıldı.