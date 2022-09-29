Tekkeköy’de tarıma bilimsel dokunuş

Samsun Tekkeköy’de 63 mahallede başlatılan proje ile tarımdaki çeşitlilik ve verimliliği artırma hedefine toprak bilimi yön gösterecek.

Tekkeköy Belediyesi ile Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde ilçe genelinde uygulanmak üzere “Tarımda Verimliliği Artırma ve Alternatif Tarım Ürünleri Projesi" başlatıldı. Bu çerçevede belediyeye bağlı Muhtar İşleri Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğünden ziraat mühendisleri 63 mahallede çalışmalara başladı.

Toprak analizi yön gösterecek

Oluşturulan ekiplerce tarlalardan toprak örnekleri alınarak incelenmesi için yetkili laboratuvarlara gönderiliyor. Proje çerçevesinde bu örneklerden elde edilecek bilginin tarımdaki çeşitlilik ve verimi artırmak üzere kullanılması hedefleniyor.

“Tarıma desteğimizi sürdürüyoruz”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar ilçemizdeki tarımın gelişmesi, çiftçilerimizin kalkınması adına birçok çalışmayı hayata geçirdik. Bugün de yeni bir projemizi daha başlatarak, desteğimizi sürdürüyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

63 mahallede verim yükselecek

Konu hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediyesi Muhtar İşleri Müdürü Enver Ağırlar yapılan analizlerin ışığında çiftçilere gerekli desteği vereceklerini belirtti. Verimi yükseltmek üzere bu çalışmaya başladıklarını söyleyen Ağırlar, “Bölgemizde tarımı geliştirmek adına uygun tarım projelerimizi geçmiş dönemde de hayata geçirmiş, çiftçi eğitimleri düzenlemiş, alternatif tarım ürünlerine yönelik destekler vermiştik. Şimdi de ’Tarımda Verimliliği Artırma ve Alternatif Tarım Ürünleri’ projemizle desteğimizi sürdürüyoruz. Toprağımızın daha sağlıklı, daha verimli hale gelebilmesi için 63 mahallemizde toprak analizleri alıyoruz. Bunların sonuçlarına göre çiftçimize, hangi alanda nasıl gübre kullanacaklarına, zararlılarla nasıl mücadele edeceklerine, birim alanda verimi ne kadar yükseltebileceklerine dair destek vereceğiz. Ayrıca alternatif tarım ürünü olarak da gereken neyse yanlarında olacağız. Bu çerçevede ‘salep, çilek, ceviz, kiraz, incir, reglas’ projesini yaptık. Bu projenin de buğday, yonca, yulaf reglas tohumu dağıtımları kısa sürede yapılacak. Belediyemiz öz kaynaklarıyla bu projeleri hayata geçiriyor, her şey Tekkeköy için diyoruz” diye konuştu.

Bugün Yeşilyurt Mahallesi’nde yapılan çalışmalar sonrası görüşlerini dile getiren Muhtar Şaban Acar ise, “Mahallemizin her köşesinde belediyemiz ve ilçe tarım görevlilerimizle incelemelerimizi yaptık. Gerekli toprak örneklerini aldılar. Bu konuda her iki kuruma ve ekiplerimize teşekkür ediyorum. İyi bir çalışma olacak inşallah” diye konuştu.