Tekkeköy’de satranç turnuvası heyecanı

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ün Anma Satranç Turnuvası heyecanı yaşanıyor.

Tekkeköy Belediyesi ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası ikinci günü geride bıraktı. Yaşar Doğu Spor Salonu’nda dün başlayan turnuvada satranç tutkunları rakiplerini mat edebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Finale yaklaştıkça heyecanın doruğa ulaştığı turnuvada, 4 kategoride 180 sporcu satranç bilgisini konuşturuyor. 6 tur üzerinde oynanan turnuvanın şampiyonu ise yarın yapılacak karşılaşmalar sonucu belli olacak.

“Tekkeköy’ü sporda marka haline getireceğiz”

İlçenin büyük spor organizasyonlarıyla duyulmasının memnun edici olduğunu belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Dün ilk hamleyi yaparak bu güzel büyük organizasyonun, turnuvanın başlangıcını yaptık. Önümüzdeki süreçte ilçemizde daha büyük ve daha kapsamlı ulusal ve uluslararası organizasyonları düzenleyerek hem şehrimizin hem de ilçemizin ismini duyuracağız. Aynı zamanda spor yatırımlarımızla ilçemizi sporda da marka bir kent haline getireceğiz. Turnuvaya katılan herkese başarılar dilerim” dedi.