Tekkeköy’de öğrencilere futbol eğitimi

Samsun Tekkeköy’de öğrenciler okul dışı saatlerde verilen futbol eğitimi ile geleceğe hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" protokolü çerçevesinde Türkiye genelinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerine alanında uzman antrenörlerce 26 spor dalında eğitimler veriliyor.

Spor kültürünün oluşturulması ve spor aracılığıyla öğrencilerin sosyal hayata katılımlarının artırılmasını hedefleyen proje Tekkeköy ilçesinde de sürdürülüyor. Bu çerçevede Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu’nda öğrenciler futbol eğitimi ile geleceğe hazırlanıyor. Tekkeköy Belediyesi’nin Aşağıçinik Mahallesi’ne kazandırdığı kapalı futbol sahasında gerçekleştirilen eğitimler ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden büyük ilgi görüyor.

Verilen eğitimleri Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da ziyaret ederek bilgi aldı. Öğrencilerle futbol oynayan Başkan Togar, kaleye geçerek öğrencilerin şutlarını da karşıladı. Togar ile öğrencilerin karşılaşması eğlenceli anlara sahne oldu.

Konu hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanlığı EYS Futbol Antrenörü Tolga Çekağa, “Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ortak projesi çerçevesinde futbol eğitimi veriyoruz. Samsun‘un diğer ilçeleri ve Tekkeköy’ün diğer ilköğretim okullarında farklı branşlarda da eğitim veren antrenör arkadaşlarım da mevcut. Amacımız futbol eğitimini daha küçük yaşlarda eğitmenler eşliğinde daha bilgili daha donanımlı gelecek nesiller yetiştirmemiz. Çocuklarımız da bayağı yetenekliler. İleride çok istikbal vaat eden 3-4 çocuğumuz var şu anda. İnşallah onların profesyonel futbol hayatları olur. Biz eğitimlerimizi haftanın 5 günü okuldan sonra 2 saat olmak üzere gerçekleştiriyoruz. Katılmak isteyen her çocuğumuza yardımcı olabiliriz. Buradan da bir çağrımız olsun. Buraya katılmak isteyen öğrencilerimizi bekleriz” dedi.

Başkan Togar’ın ziyaretinden de bahseden Çekağa, “Belediye başkanımız Hasan Togar da buraya katıldı. Antrenmanımızı seyretti. Belediyemizin katkılarıyla yapılan bu halı sahamızın hem ilköğretim okulumuza hem de ortaöğretim okulumuza çok katkıları oluyor. Aşağıçinik Mahallemizde böyle bir faaliyetin olması futbolu öğrenmelerine vesile oluyor. Hasan başkanımıza da bu konuda çok teşekkür ederiz” diye konuştu.