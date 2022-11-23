Tekkeköy’de öğrenci ve öğretmenlerden anlamlı klip

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy’de öğrenci ve öğretmenler “Benim Adım Öğretmen” adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkı için çekilen klip sosyal medyada paylaşılarak tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Tekkeköy Belediyesi ve Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde “Öğretmenimle Söylüyorum” projesi gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gerçekleştirilen çalışmada öğrenci ve öğretmenler birlikte “Benim Adım Öğretmen” adlı şarkıyı seslendirdi. Söz ve müziği Aysel Cihan Karaman’a ait olan şarkı Tekkeköy’deki okullardan 12 öğrenci ve 12 öğretmen tarafından seslendirilerek klip çekildi. Tekkeköy’ün tarihi ve turistik mekanlarında seslendirilen şarkı sosyal medyada ilgi topladı.