Tekkeköy’de kütüphanesiz okul kalmayacak

Ülke genelinde başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi çerçevesinde hareket eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçe genelinde kütüphanesi olmayan okul bırakmamak için kolları sıvayarak okullara kütüphane kazandırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Tekkeköy’de de kütüphanesiz okul bırakmamak adına çalışmaların sürdürüldüğüne değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Eğitim öğretimde en fazla verimi elde edebilmek için her zaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve ilçemizdeki tüm okullarımız ile koordineli bir biçimde hareket ediyoruz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yarınlara emin adımlarla taşıma adına ‘Eğitim her zaman önceliğimizdir’ felsefesi çerçevesinde okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni okul yapımından arsa tahsiline, okulların tadilatından bakım ve onarımlarının yapılmasına kadar okulların ve tüm öğrencilerimizin ihtiyacını gidermek için her zaman elimizi taşın altına koyuyoruz. Evlatlarımızın gözlerindeki ışıldı, yüzlerindeki tebessüm bizlerin en büyük ödülü oluyor. Bu bizi daha çok motive edip eğitim için daha çok atılımlar yapmamızda bize güç veriyor” dedi.

Tekkeköy’de her okula bir kütüphane

Tekkeköy’de her okulun bir kütüphanesi olacağına dikkat çeken Başkan Togar, “Eğitim için yaptığımız bunca çalışmadan sonra şimdide ilçemizde kütüphanesiz okul bırakmamak adına kollarımızı sıvadık. Türkiye’nin tamamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın muhterem eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi çerçevesinde başlatılan seferberliğe tam destek vererek bizde ilçemizde kütüphanesiz okul bırakmayacağız. Bu manada belli okullarımızda tamamlanan kütüphanelerimizi teslim ederek öğrencileriyle buluşturduk. Öğrencilerimiz ile bu güzel mutluluğu paylaşıp onlarla yeni açmış olduğumuz kütüphanelerde kitap okuduk” diye konuştu.

Açılış programlarına ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, şube müdürleri ile öğrenci ve öğretmenler katıldı. Açılışlarda yapımı tamamlanan kütüphanelerin açılışı yapılarak öğrencileriyle buluşturuldu.