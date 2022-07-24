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Tekkeköy’de grup yolu çalışması sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Tekkeköy ilçesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan 24 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdürüyor. Mobil Konkasör Tesisi’nde ise toplam 7 mahalle için malzeme üretiliyor.

SAMSUN 24.07.2022, 18:52
Tekkeköy’de grup yolu çalışması sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Tekkeköy ilçesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan 24 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdürüyor. Mobil Konkasör Tesisi’nde ise toplam 7 mahalle için malzeme üretiliyor.

SBB Tekkeköy ilçesine bağlı Gökçedere, Akbaşlar, Çayırçökek ve Karışlar Mahallelerini birbirine bağlayan toplam uzunluğu 24 kilometre olan grup yolunu genişletme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yol genişletme çalışmalarında Akbaşlar Mahallesi’nde kurulan Mobil Konkasör Tesisi ise temel malzeme ihtiyacını karşılıyor. Akbaşlar, Karışlar, Çayırçökek, Gökcedere, Fındıcak, Zafer ve Yeniköy olmak üzere 7 mahalleye temel malzeme üretimini sağlayan Mobil Konkasör Tesisi, 45 bin ton temel malzeme üreterek zaman ve yakıt tasarrufu sağlanıyor.

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