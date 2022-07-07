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Tekkeköy’de çocukların bayramlık sevinci

Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısı Kurban Bayramı öncesi raflarını dolduran bayramlıklarla çocukları sevindiriyor.

SAMSUN 07.07.2022, 16:29
Tekkeköy’de çocukların bayramlık sevinci

Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısı Kurban Bayramı öncesi raflarını dolduran bayramlıklarla çocukları sevindiriyor.

İlçe sınırlarındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet sağlamak adına kurulan Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısı bayram öncesi çocukları da unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçede Kutlukent ve kent merkezinde olmak üzere 2 noktada bulunan hayır çarşıları raflarını bayramlıklarla doldurdu.

Elbiseden ayakkabıya, tişörtten gömleğe her beden ve yaşa göre kıyafetlerin yer aldığı hayır çarşıları ihtiyaç sahibi aileleri ve çocuklarını sevindirdi. Bayramlık kıyafet bekleyen çocuklar rengarenk kıyafetlerden dilediğini seçerek bayram mutluluğunu yaşadı.

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